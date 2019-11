Murió Terry O’Neill, icónico fotógrafo de The Beatles y The Rolling Stones

Terry O'Neill, el fotógrafo que trabajó estrechamente con The Beatles y The Rolling Stones para documentar los puntos álgidos de la cultura de la década de 1960, murió a los 81 años.

El británico había sido diagnosticado previamente con cáncer de próstata. El mes pasado recibió una Orden del Imperio Británico por servicios de fotografía, presentado en el Palacio de Buckingham por el Príncipe William, el Duque de Cambridge.

Después de confirmar la noticia, una portavoz de Iconic Images dijo: "Es con gran pesar que Iconic Images anuncia el fallecimiento de Terence 'Terry' O'Neill, OIB. Fue ingenioso y lleno de encanto. Cualquiera que haya tenido la suerte de conocerlo o trabajar con él puede dar fe de su generosidad y modestia".

"Como uno de los fotógrafos más emblemáticos de los últimos 60 años, sus imágenes legendarias permanecerán impresas para siempre en nuestros recuerdos, así como en nuestros corazones y mentes", agregó Iconic Images.

O'Neill fotografió una extraordinaria variedad de talentos del mundo de la música, el arte y el cine, incluidos Liza Minelli, Audrey Hepburn, Winston Churchill, Frank Sinatra, Amy Winehouse y Elton John. También trabajó con la familia real, incluida una sesión de fotos con la reina.

Después de que se le pidiera que fotografiara una "pequeña banda" llamada The Beatles en Abbey Road, encontró trabajo con The Rolling Stones. "Podría salir y crear mi propio mundo. No había otro momento como este", contó.