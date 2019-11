Memoria y arte: El Muro de Berlín sigue presente en los espacios públicos

El 9 de noviembre de 1989 fue un día histórico. Esa jornada, miles de alemanes treparon el Muro de Berlín y dotados de martillos, picotas y lo que tuvieran en sus manos, comenzaron a derribar la pared que por años fijó un límite entre la Alemania comunista y la Alemania capitalista.



Hoy se cumplen 30 años del derrumbe de ese símbolo de la Guerra Fría, hecho histórico que terminó con la división de un territorio y de paso con la separación de familias y amigos.





Sin embargo, los países que no quieren repetir su historia, no solo conservan la memoria, sino también lo material.



Muchos hubieran esperado que el muro se transformara en piedras sin mejor destino que la basura, sin embargo a tres décadas la estructura sigue más presente que nunca, ya sea convertida en recuerdos turísticos o piezas de arte en los espacios públicos.



Una vez derribado, el muro se segmentó. Algunos segmento sirvieron de regalos oficiales que fueron exportados y otros se ubicaron en plazas y partes. Es el caso de la East Side Galllery, que incluye una sección del muro que fue pintado por artistas en 1990 y que se transformó en la más importante atracción turística de Berlín.



Sin duda el segmento más destacado y reconocido de la estructura es la pintura de un Trabant, donde se puede ver el beso del ex líder soviético Leonid Brezhnev y el ex líder de Alemania Oriental Erich Honecker.