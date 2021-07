Barack Obama recomendó libro de joven escritor chileno

Estados Unidos se encuentra en periodo de vacaciones de verano, razón por la cual muchos se disponen a días de relajo. En ese contexto, Barack Obama aprovechó su tribuna de Twitter para compartir con sus seguidores algunas sugerencias de lectura para las semanas de descanso.

"Mientras todavía estábamos en la Casa Blanca comencé a compartir mis favoritos del verano, y ahora se ha convertido en una pequeña tradición que espero seguir compartiendo con todos ustedes. Así que aquí está la oferta de este año. Espero que los disfruten como yo", dijo Omaba antes de dar 11 títulos.





Sorpresa causó que entre los textos destacados por Obama se encontraba el de Benjamín Labatut, escritor chileno y autor de "Un Verdor Terrible", en inglés "When we cease to understand de world".

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it's a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw