Escritora chilena Alia Trabucco gana el premio internacional de la British Academy

La escritora chilena Alia Trabucco Zerán fue galardonada con el Premio Literario para el Entendimiento Cultural Global de la British Academy por su obra "When Women Kill: Four Crimes Retold" ("Las homicidas"), en la que narra la historia de los crímenes cometidos por cuatro mujeres durante el siglo XX.

El libro "introduce una perspectiva feminista completamente original y globalmente significativa en el estudio de las mujeres asesinas", describió la institución británica, dedicada al impulso de las humanidades y las ciencias sociales, que organiza un galardón dotado con 25.000 libras (más de $27 millones).

"Lo más relevante de esta investigación es el descubrimiento de que una mujer que mata no solo transgrede las leyes penales, que son las mismas que transgrede un hombre que mata, sino que transgrede las leyes de género, las que dictan lo que significa ser mujer", afirmó a Efe la autora.

"Si bien es un tema incómodo, a ratos difícil, pensé que es importante examinar la violencia perpetrada por las mujeres para comprender cómo ha ido evolucionando el significado de ser mujer", agregó.

