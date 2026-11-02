Falleció Cecilia Beuchat, reconocida escritora chilena de literatura infantil

La escritora y docente Cecilia Beuchat, una de las grandes referentes de la literatura infantil chilena, falleció a los 79 años.

Reconocida por obras como "Genio de alcachofa" y "Un ratón de biblioteca", además de la saga de libros de "Amadeo, el perro salchicha", dedicó gran parte de su vida a la promoción de la lectura en niños y jóvenes.

La también autora de "Delia Degú y su sombrero" publicó más de 60 libros a lo largo de su carrera y trabajó por casi 45 años como docente e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, llegando a ser profesora titular de esa casa de estudios.

"Mi intención no era ser escritora, pero un día, por esas cosas providenciales, los cuentos llegaron a las manos de una editorial que los publicó", reconoció en su propia biografía.

Desde los '80, Beuchat estuvo asociada a la sección chilena de IBBY (International Board on Books for Young People), iniciativa para el fomento y desarrollo del libro infantil fundada por Marcela Paz, Maité Allamand, Chela Reyes, Gabriela Lezaeta, María Silva Ossa, Amalia Réndic y Pepita Turina.

En 2005 fue galardonada con el Premio Cámara Chilena del Libro y, en 2018, IBBY Chile le concedió la Medalla a la Trayectoria por su aporte a la literatura infantil y juvenil.

Desde la editorial Zig-Zag, donde publicó títulos como "Leamos un cuento" y "Preguntas, puras preguntas", expresaron que "la pérdida de Cecilia Beuchat deja un vacío en la literatura nacional. Su nombre y legado quedarán para siempre plasmados en las páginas de la memoria chilena".

La autora se encontraba jubilada, pero seguía haciendo clases. "No cambiaría por nada del mundo esta hermosa profesión, que elegí, hace muchos años, mientras jugaba haciendo clases en el jardín de mi casa", declaró Beuchat.