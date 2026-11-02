Ministro Mas: No llegamos al Gobierno para celebrar décimas de crecimiento

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lamentó que, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, la economía chilena creciera "apenas un 0,2%", e insistió en que el Gobierno está enfocado en lograr alzas más pronunciadas a futuro.

El secretario de Estado planteó que, si bien el leve aumento "es una señal de estabilización, está muy lejos de lo que Chile necesita y de lo que los chilenos merecen", por lo que desde el Ejecutivo reciben la cifra "con humildad, responsabilidad, y un enorme sentido de urgencia".

"No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento, ni para celebrar décimas de crecimiento: llegamos para poner a Chile nuevamente en marcha. Con el plan Chile Despega, más inversión, apoyo a las pymes y el Presupuesto 2027, estamos trabajando para recuperar el crecimiento y generar empleo", reafirmó la autoridad.

El dato se conoce pocos días después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, revelara en Enade su "ambicioso" objetivo de duplicar el crecimiento tendencial hasta alcanzar un 4% al término de la Administración, aunque en la misma instancia, admitió que los números no mejorarán por el resto del 2026.

"Créanme que es muy difícil hacer Imacec positivos cuando hay un mes en que la producción de cobre cae 17%", señaló el jefe de la billetera fiscal el miércoles pasado, anticipando correctamente que los magros números de la minería afectarían el indicador de septiembre, como se comprobó esta mañana.

Mal pronóstico para el crecimiento anual

Sobre el impacto de la baja extracción de cobre, el investigador Maximiliano Villalobos, del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios (ESE) de la U. de Los Andes, relevó que "el sector minero ha tenido este desempeño a lo largo de todo el año".

"Se explica particularmente por una menor ley del mineral -es decir, por cada roca que se saca, hay menor mineral útil- y además, por mantenciones en faena. A esto, se le sumaron recientemente los factores asociados al fenómeno de El Niño, que se han intensificado durante los últimos meses", profundizó.

En este escenario, el experto prevé que "de aquí a fin de año, es probable que el crecimiento real del PIB esté en la parte baja del rango estimado por el Banco Central, cerca del 0,2% o 0,25%", en vez de llegar al 0,75% de tope que proyecta por el instituto emisor.

A su vez, la investigadora Valentina Apablaza, del Observatorio del Contexto Económico de la U. Diego Portales, reiteró que "el crecimiento es bastante acotado, y no permite contrarrestar el efecto que generan los meses previos, esta tracción a la baja".

"Esto ya permite prever que el PIB del tercer trimestre también va a cerrar con cifras bastante negativas: de hecho, deberían ser peores de lo que se registró tanto en el primer como en el segundo trimestre. En términos anuales, el PIB debería registrar una contracción en torno a un 0,8% respecto del tercer trimestre del 2025, y también prevemos que el tercer trimestre registraría una caída respecto del segundo trimestre de este mismo año", adelantó.