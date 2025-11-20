Síguenos:
Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Filsa 2025: invitado de honor, fechas y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Feria del Libro de Santiago llega a la Estación Mapocho y hay varios días con entrada liberada.

Filsa 2025: invitado de honor, fechas y entradas
Con la Región de Los Lagos como invitada de honor, este viernes 21 de noviembre comienza la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), que durante 10 días será el epicentro de la literatura nacional.

La Filsa 2025 vuelve a tener como escenario el Centro Cultural Estación Mapocho, donde además se instala un pabellón regional, a cargo de la Universidad San Sebastián y que fue diseñado en madera, por estudiantes de Chiloé que recientemente ganaron un concurso nacional de arquitectura.

"Entre los nombres ya confirmados figuran autoras y autores como Roxana Miranda, Bernardo Colipán, Olga Cárdenas y Paulina Jara, quienes darán vida a una muestra literaria que promete reflejar la identidad viva y creativa del sur de Chile", dijo la Cámara Chilena del Libro.

Fechas, entradas y día liberados

  • La feria se extiende entre viernes 21 y domingo 30 de noviembre
  • El horario de funcionamiento es entre 11:00 y 20:30 horas
  • La entrada es gratuita entre lunes 24 y jueves 27 de noviembre
  • La entrada cuesta 4.500 pesos -en boletería- entre viernes 21 y domingo 23; y viernes 28 y domingo 30

