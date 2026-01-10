Síguenos:
Síguenos
Tópicos: Mundo | Venezuela | Nicolás Maduro

El Vaticano trató de negociar asilo de Maduro en Rusia antes de su captura

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según el Post, el canciller Pietro Parolín gestionó ante EE.UU. una oferta de Putin para otorgar refugio y garantías de seguridad al presidente venezolano.

"Lo que se le propuso (al líder chavista) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", dijo una persona familiarizada con la propuesta del Kremlin.

 EFE / Presidencia de la Federación Rusa, vía Wikimedia Commons
El Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó este viernes el Washington Post.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

"Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que "parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad".

A pesar de ello, EE.UU. acabó llevando a cabo una operación militar que resultó en la captura y detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo.

Según el Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluso habría invitado a Maduro a Washington, para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció pero que el venezolano aparentemente rechazó.

