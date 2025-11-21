La ciencia da la partida a la Filsa 2025

A las 11:30 horas de este viernes 21 de noviembre comienzan las actividades de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), con la presentación dos publicaciones y una charla, con dos de estos eventos enfocados en temas científicos.

Se trata del texto "Nikola Tesla: Libro científico de actividades, con stickers y experimentos" (Sala Acario Cotapos) y "El cielo que nos cubre" (Sala Camilo Mori), donde expondrá Francisca Contreras, divulgadora científica para niños.

Además, se presentará "Cuentos para imaginar y aprender" (Sala Lily Garafulic), tras lo cual -pasado el mediodía- se realizará la ceremonia oficial de inauguración de la Filsa 2025, con "Cantos para Gabriela", un concierto en homenaje a los 80 años del Premio Nobel de la chilena.

La feria, que se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre, tiene como sede el Centro Cultural Estación Mapocho, y las entradas en boleterías tienen un valor de 4.500 pesos; aunque entre lunes 24 y jueves 27 la entrada será liberada.

El programa completo de actividades de la Filsa 2025 está disponible en el sitio oficial filsa2025.cl.