Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

"Una gran experiencia": Filsa cerró su versión 2025 con positivo balance

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras diez días de intensa actividad en Estación Mapocho, la 44° Feria Internacional del Libro de Santiago se consolidó como un referente cultural.

El evento cautivó al público con un programa variado, que incluyó presentaciones de libros, shows musicales, cuentacuentos y talleres.

 

El presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo, celebró la "gran experiencia" de esta edición.

La Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) bajó el telón este domingo de su versión 2025, la que, tras diez días en la Estación Mapocho, dejó un balance positivo tanto para organizadores como para el público.

Este año, el evento literario, en su edición número 44, se consolidó nuevamente como un epicentro de la cultura y la lectura en Chile, atrayendo a miles de visitantes con una variada propuesta de actividades.

El último día, la Filsa estuvo marcado por las visitas familiares y una amplia gama de actividades en torno a la lectura, que incluyeron presentaciones de libros, shows musicales, cuentacuentos y talleres.

El balance de los organizadores

Desde la organización de la Feria, el presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo, afirmó estar "contentos, porque hemos tenido una gran experiencia como cada año".

"Estamos cumpliendo más de cuatro décadas, 44 años de Feria. Muy contentos, porque los expositores han tenido una actividad incesante, interactuando con el público y los autores que han estado presentes", puntualizó.

Asimismo, Castillo valoró "el regalo que ha sido tener a la Región de Los Lagos como invitado de honor, con lo más variado: homenajes, música, artesanía, presentaciones de libros, experiencias novedosas para nosotros", destacando la riqueza cultural aportada por la región.

La feria también recibió un fuerte respaldo del público, con "felicitaciones de mucha gente, el testimonio de muchas lectoras y lectores que han tenido una experiencia maravillosa aquí en la feria", concluyó.

