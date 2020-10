Francisco Ortega relanzará su novela "Disfrazados"

Fue en 1995, en el marco de los talleres literarios José Donoso dictados por Carlos Franz y Carlos Cerda, que nació "Disfrazados", la segunda novela de Francisco Ortega. 23 años después y de la mano de Aurea Ediciones, se lanzará la edición definitiva de esta historia.

"Disfrazados nació en 1995 tras leer por primera vez Watchmen. Y lo confieso, fue una reacción al impacto que me resultó la obra de Alan Moore, distinta a todo lo que hubiese leído antes. ¿Una oportunista copia? Imagino que puede leerse así. Tras revisar Watchmen la pregunta que me asaltó fue evidente, ¿cómo habría sido un Chile con superhéroes? Como acá no teníamos tradición de capas y máscaras escribí una primera versión protagonizada por "versiones realistas" de nuestros personajes de cómic. Tras el asesinato de Condorito, Coné y Mampato comenzaban a buscar al asesino bajo la tesis de que había una campaña de exterminio de "Célebres", que era el nombre de ese primer intento, el que nunca pasó del capítulo dos; además que trabajar con propiedades intelectuales ajenas siempre es complicado. Así, volví al inicio y me embarqué en inventar un universo de superhéroes chilenos, construyendo una novela con ellos. Quería que fuera algo muy político", recuerda el escritor.

Sobre cómo se dio el regreso, explicó: "En esa época, 1998 o 1999, hubo propuestas de convertir Disfrazados en cómic, le decían el Watchmen chileno, aunque yo creo que es más como Astro City, pero son cosas que se dicen... Finalmente pasaron los años, mi ruta literaria se fue por otro lado y Disfrazados, que en rigor fue mi segunda novela publicada después de 60 Kilómetros (1994) quedó como un recuerdo, o un mito literario... Hasta que Áurea me invitó a publicar con ellos, con la idea de sacar algo más experimental y arriesgado que lo que edito regularmente con Planeta".

"Disfrazados se encuentra actualmente en periodo de preventa en la página web de la editorial, www.aureaediciones.cl. El lanzamiento se efectuará virtualmente a través de la fanpage de Áurea Ediciones en Facebook Live, el viernes 6 de noviembre a las 20:15 horas.