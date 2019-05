George R.R. Martin dispuesto a ser "encarcelado" si no termina su sexto libro

Con "Game of Thrones" finalizada, la presión sobre el George R.R. Martin para terminar la serie de libros que la serie superó hace mucho tiempo está de regreso. Pero el propio escritor se puso un límite gracias a un comercial.

La aerolínea Air New Zeland publicó un video en el que invita a Martin a Nueva Zelanda donde lo pondrían en un lugar tranquilo y aislado que le permitiría estar libre de las diversas distracciones que le impiden terminar "The Winds of Winter".

En su blog, Martin rechazó la oferta, alegando que Nueva Zelanda lo "distraería demasiado". Sin embargo, ofreció un ultimátum: debe viajar a ese país a la Convención Mundial de Ciencia Ficción, que tendrá lugar del 29 de julio al 2 de agosto.

"Si no tengo 'The Winds of Winter' en mano cuando llegue a Nueva Zelanda, tienen aquí mi permiso formal por escrito para encarcelarme en una pequeña cabaña en la Isla Blanca, con vista a ese lago de ácido sulfúrico, hasta que termine", escribió.

"The Winds of Winter" es el esperado sexto libro de la saga "Canción de hielo y fuego", cuya última entrega fue "A Dance with Dragons" en 2011.