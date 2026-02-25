Prisión preventiva para Gyvens y su exsuegro por caso de presunto sicariato

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para Gyvens Laguerre, exvocalista de la agrupación musical Reggaeton Boys, y para su exsuegro Miguel Ángel Cerda, imputados por el homicidio calificado del empresario Jaime Solanes, acribillado cuando llegaba a su fábrica de plásticos ubicada en la comuna de Quinta Normal.

Según la investigación liderada por el Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional, el asesinato, ocurrido en marzo de 2025, tuvo como móvil un conflicto familiar vinculado a una herencia millonaria.

Cerda, quien además era cuñado de la víctima, es señalado como el autor intelectual del crimen, mientras que Laguerre actuó presuntamente como intermediario para la contratación del sicario que materializó el ataque.

El fiscal Milibor Bugueño destacó que el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva tras considerar que la libertad de los acusados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la familia de la víctima.

"Los antecedentes expuestos son fruto de un trabajo conjunto entre la Fiscalía ECOH y personal de Carabineros del OS9", señaló el persecutor.

Por su parte, la defensa de Cerda ya solicitó una nueva audiencia para el próximo 16 de marzo, instancia en la que se pondrá en discusión la competencia del Sexto Juzgado de Garantía en este caso.

De momento, ambos imputados permanecerán recluidos mientras se desarrolla el periodo de investigación fijado por el tribunal.