España: Murió el líder del fallido golpe de 1981 el mismo día de la apertura de sus archivos secretos

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, falleció este miércoles a los 93 años, confirmó a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero, que tuvo lugar en la localidad valenciana de Alzira (este), se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno español desclasificó los documentos relacionados con el golpe de Estado.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que había muerto, como algunos medios de comunicación llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Este miércoles uno de los hijos del exteniente coronel emitió un comunicado anunciando su fallecimiento.

"Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de Febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", reza el comunicado.

También desde el despacho de abogados que le representaba en la actualidad, la abogada Ángeles Cañizares señala que su muerte se produjo a las 18:45 horas de este miércoles en Alzira (Valencia), donde residía con una de sus hijas.