Escritora surcoreana Han Kang obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2024

La escritora surcoreana Han Kang es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024 "por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", comunicó este jueves la Academia Sueca.

A sus 53 años, se convirtió en la decimoctava mujer en ser reconocida con el galardón.

La academia considera que la obra de Han Kang se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento -como tormento mental y físico- y por sus conexiones con el pensamiento oriental.

