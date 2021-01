Tina Turner comparte su secreto para alcanzar la felicidad

Tina Turner es una de las divas de la música que sabe de contrastes. Ha enfrentado lo más alto y también lo bajo de su carrera artística y ha pasado por una serie de batallas personales difíciles de enfrentar: infancia infeliz, violencia en el matrimonio, un intento de suicidio y la muerte de un hijo.

¿Cómo alguien con esa experiencia podría escribir un libro sobre la felicidad?

Aunque parezca curioso, Turner lo hizo y el 1 de diciembre lanzó "Hapiness Becomes You", una guía para cambiar la vida para mejor y para siempre. En este texto disponible en Amazon, la artista relata cómo enfrentó los momentos más duros de sy vida, cómo se acostumbró al sufrimiento y sintió que ya no había salida. Pero también comparte en qué se ha apoyado para conseguir la felicidad.

Hoy, la cantante compartió algunos de sus consejos de felicidad en una entrevista que concedió a Vanity Fair.

"Soy un sobreviviente por naturaleza, pero he tenido ayuda, y no me refiero al éxito o al dinero, aunque he sido bendecido con ambos (...) La ayuda que ha sido esencial para mi bienestar, mi alegría y mi resistencia es mi vida espiritual", señaló la artista de 81 años ligada al budismo.

¿Qué es la felicidad?

"La verdadera felicidad es indestructible y no depende de circunstancias materiales, que cambian constantemente. La verdadera felicidad comienza con la convicción de que estar vivo es en sí mismo una alegría. Y ya tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para aprovechar este potencial. Para mí, la felicidad significa sentirme confiada y alegre, sabiendo que mi sabiduría interior puede guiarme para tomar decisiones positivas en la vida, sin importar las circunstancias a las que me enfrente. Todo el mundo tiene esta habilidad y estoy emocionada de compartir en este libro exactamente cómo descubrirla", agregó.