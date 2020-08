El biólogo evolutivo Francisco Bozinovic Kuscevic fue electo como Premio Nacional en Ciencias Naturales 2020, en reconocimiento a su desarrollo de un nuevo paradigma y enfoque científico, integrando fisiología, medioambiente y biogeografía, concepto que actualmente se conoce como Biología Integrativa.

Licenciado en Biología de la Universidad de Chile, Bozinovic -de 61 años- también es doctor en Ciencias, entrenado postdoctoral en The Carnegie Institution USA (1991- 1992), profesor titular de la Universidad Católica, director del Departamento de Ecología y subdirector del Centro de Financiamiento Basal Center of Applied Ecology and Sustainability (Capes).