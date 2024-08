Los Premios Nacionales 2024 de Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas e Historia

Este jueves, el Ministro de Educación dio a conocer los nombres de los Premios Nacionales 2024 en Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, e Historia.

En la oportunidad, los distintos jurados resolvieron premiar a José Zagal Moya, Ricardo Baeza Yates y César Ross Orellana por sus aportes al desarrollo de dichos campos, respectivamente.

JOSÉ ZAGAL, PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

José Zagal (Talca, 19 de diciembre de 1949) fue distinguido por sus aportes al desarrollo de energías renovables, particularmente el Hidrógeno Verde, a través de una larga carrera que ha ejercido principalmente en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

La decisión fue tomada por un jurado en el que participaron la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de La Frontera, Eduardo Hebel; la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, María Cecilia Hidalgo; y el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, Sergio Lavandero.

Zagal es químico y licenciado en Química de la U. de Chile, doctor por la Case Western Reserve University, Cleveland (Ohio, EE.UU.) y profesor de la Facultad de Química y Biología de la Usach. Fue director del Programa de Doctorado en Química de la Facultad de Química y Biología de la misma casa de estudios, donde jugó un papel clave la creación del primer doctorado de la universidad en 1983. Asimismo, fue uno de los fundadores del Centro de Economía del Hidrógeno Verde de su institución.

Entre 2008 y 2010 fue presidente de la Fundación Dr. Alberto Zanlungo, creada en 1986 y compuesta mayoritariamente por académicos, egresados y exbecarios de la Facultad de Química y Biología de la Usach, la que entrega becas de ayuda económica a alumnos de escasos recursos que destacan en sus estudios.

"Hemos decidido destacar la trayectoria de un tremendo profesional, académico e investigador, que ha dedicado su vida hace décadas al desarrollo de energías renovables, particularmente al Hidrógeno Verde, y que lo ha hecho además a través de una institución pública muy importante para nosotros, que es la Universidad de Santiago de Chile", destacó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras el anuncio.

Zagal se declaró "muy emocionado y agradecido del jurado, en primer lugar, y también de la universidad que me ha acogido durante tantos años, a la Universidad de Santiago, también de la Universidad de Chile, donde me formé, y de todos mis colaboradores de tantos años, sin los cuales no podría haber logrado lo que se logra hoy".

RICARDO BAEZA, PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

Ricardo Baeza (Santiago, el 21 de marzo de 1961) fue reconocido por su contribución al ámbito de la computación, destacando su aporte a la mirada ética y responsable en el uso de la inteligencia artificial (IA).

El galardón fue zanjado por un jurado que encabezó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y que estuvo conformado también por la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz; la representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Virginia Garretón; y el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022, Ricardo Araya.

Baeza es doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad de Waterloo (Ontario, Canadá), magíster en Ingeniería Eléctrica y magíster en Ciencias de la Computación, e ingeniero civil eléctrico y bachiller en Computación, de la Universidad de Chile.

Actualmente es director de Investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University, en su campus de Silicon Valley, y miembro asociado del Network Science Institute de la misma universidad.

Tiene además afiliaciones de tiempo parcial en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos y el Departamento de Ingeniería de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, Cataluña.

Tras la decisión, el ministro Cataldo explicó que valoraron "profundamente el aporte que ha hecho Ricardo Baeza al área de la computación, a la minería de datos, y en particular hemos valorado el trabajo que ha hecho sobre la ética en el uso de datos y también de la inteligencia artificial, lo cual es muy pertinente a los tiempos que hoy día vivimos, a propósito de cómo ha ido incorporándose cada vez más en el quehacer cotidiano de nuestra sociedad el uso de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial".

CÉSAR ROSS, PREMIO NACIONAL DE HISTORIA

César Ross (4 de abril de 1962) fue distinguido por sus estudios sobre la historia de las relaciones internacionales, en particular las relativas al Asia Pacífico, en sus dimensiones políticas y también económicas.

El jurado fue conformado por el ministro Cataldo, Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Nelson Vásquez, rector de la Universidad Católica de Valparaíso; Rodrigo Moreno, vicedecano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y representante de la Academia Chilena de la Historia; y Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022.

Ross es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; magíster en Historia y doctor en Estudios Americanos mención Relaciones Internacionales del Instituto De Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, centro de investigación donde ejerce como académico.

"He formado muchas generaciones de investigadoras e investigadores y seguiré haciéndolo, es parte de mi tarea. Identifico este premio a ese esfuerzo", sostuvo el docente.

El profesor ha sido director del Doctorado de Estudios Americanos de la Usach; director Chilean-Korean Study Center Program (ChKSCP); presidente y miembro fundador de la Asociación Chilena de Historia de las Relaciones Internacionales, además de ser integrante de la Asociación Latinoamericana de Historia de las Relaciones Internacionales; de la Asociación Chilena de Ciencia Política; de la Red Iberoamericano en Marco Institucional y Crecimiento Económico; y del Grupo de Estudio de Regionalismo y Orden Mundial.

SOBRE LOS PREMIOS NACIONALES

El reconocimiento comenzó a otorgarse en 1942 con los Premios Nacionales de Literatura y de Arte.

Desde entonces se han generado diferentes modificaciones que establecieron que en la actualidad se realice una entrega bianual en 11 disciplinas.