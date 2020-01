Libro de "Chascas" Valenzuela llegará al teatro argentino

"Mi abuela, la loca", libro del escritor y guionista José Ignacio "Chascas" Valenzuela, llegará al teatro argentino este próximo mes de mayo en el Teatro Metropolitan Sura de la capital trasandina y la protagonizarán nada Norma Aleandro y Oscar Martínez, bajo la dirección de Claudio Tolcachir.

El dramaturgo Julián Quintanilla adaptó el libro en 2015 y se convierte en la primera obra infantil de Valenzuela que se transforma al teatro.

"'Mi abuela, la loca' es un libro muy especial para mí, al que le tengo un cariño particular. Tal vez sea porque de alguna manera recrea lo que fue mi propia relación con mi abuela materna y cuenta mis orígenes como un niño distinto y solitario. Por lo mismo, la experiencia de ver ese trocito de mi historia en un escenario, y no solo en la página de un libro, me llena de ansiedad y convierte a este proyecto en algo fundamental", comento José Ignacio Valenzuela.