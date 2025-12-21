Funcionario de la FACh y su hija murieron tras choque en Rengo

Un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile y su hija de siete años fallecieron este domingo tras un accidente de tránsito, registrado a la altura del kilómetro 114 de la Ruta Sur en Renco, Región de O'Higgins.

De acuerdo a información policial, el choque fue provocado por un conductor en estado de ebriedad, quien colisionó por detrás el auto que conducía el funcionario de la FACh junto a su esposa y sus dos hijas.

El capitán Juan Ramírez, de la Cuarta Comisaría de Rengo, detalló que "el vehículo colisiona por la parte posterior al que lo antecedía y producto de eso, se genera un volcamiento. Tiene una persona detenida, que es quien provocó este accidente, el cual lo hacía en manifiesto estado de ebriedad".

El funcionario de la FACh falleció en el lugar, mientras que su hija menor en el Hospital Regional. La esposa de la víctima y la otra hija, de 15 años, sufrieron lesiones de diversas consideraciones.

A este accidente se suman otros dos ocurridos en la Región de O'Higgins: Uno, ocurrido en la comuna de Machalí, a la altura del kilómetro 7,5 de la Carretera del Cobre, donde un motociclista murió tras impactar a un vehículo cuyo conductor era un adolescente de 16 años; y el segundo, corresponde a una colisión entre dos motos en Rancagua, a la altura del kilómetro 82 de la Ruta Travesía, donde una mujer venezolana que viajaba como acompañante murió.