Moria Casán trae a Chile la comedia "Cuestión de Género"

La showoman argentina Moria Casán se presentará en Chile, encabezando el elenco de la comedia teatral "Cuestión de Género", obra francesa que debutó en 2022 y cuya adaptación trasandina ha cosechado amplio éxito en Buenos Aires.

Acompañada por Jorge Marrale como pareja protagóniza, Casan estará entre el 18 y 21 de marzo en Teatro Nescafé, en Providencia, con entradas a la venta en Ticketmaster.

"Cuestión de Género" fue escrita por Jade-Rose Parker y en su debut en el Teatro Renaissance de París fue protagonizada por Victoria Abril, Lionnel Astier, Jade-Rose Parker y Axel Huet.