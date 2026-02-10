Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.2°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura | Teatro

Moria Casán trae a Chile la comedia "Cuestión de Género"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La argentina agendó cuatro funciones en el Teatro Nescafé de Providencia.

Moria Casán trae a Chile la comedia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La showoman argentina Moria Casán se presentará en Chile, encabezando el elenco de la comedia teatral "Cuestión de Género", obra francesa que debutó en 2022 y cuya adaptación trasandina ha cosechado amplio éxito en Buenos Aires.

Acompañada por Jorge Marrale como pareja protagóniza, Casan estará entre el 18 y 21 de marzo en Teatro Nescafé, en Providencia, con entradas a la venta en Ticketmaster.

"Cuestión de Género" fue escrita por Jade-Rose Parker y en su debut en el Teatro Renaissance de París fue protagonizada por Victoria Abril, Lionnel Astier, Jade-Rose Parker y Axel Huet.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada