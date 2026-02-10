Rincón revisará plan del Gobierno que propone alza de $1.450 mensual en cuentas de la luz

La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que revisarán la propuesta del actual Ejecutivo para el pago de la millonaria deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía, originada por el congelamiento tarifario implementado desde 2019.

Tras reunirse este martes con el actual ministro Álvaro García, Rincón manifestó que "para el Presidente electo el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante. Vamos a revisar la propuesta que hace el Ministerio".

"El ministro está en funciones, termina su trabajo el 11 de marzo y ellos han evaluado, después de que la Superintendencia les ha hecho una propuesta y han trabajado más con un comité de expertos, una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria. Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio Presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto que se anuncia por parte del gobierno que aún está en ejercicio", recalcó.

Ante estas palabras, García replicó que "este proyecto de ley solo tiene sentido si es que ocurre un proceso político. Vamos a esperar la opinión que tenga el nuevo Gobierno y allí tomar decisiones. Es lo más natural que, ante una propuesta que hemos hecho hoy, el futuro gobierno se tome un tiempo para analizarla".

La propuesta del Ejecutivo consta de un cargo único de "1.450 pesos adicionales al mes para todos los clientes, por un periodo de 48 meses", además de "un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares".