Nueva investigación señala que muerte de Kurt Cobain fue un homicidio

La muerte de Kurt Cobain sigue causando controversias y es que, a más de tres décadas de su deceso, una nueva investigación señala que el líder de Nirvana fue asesinado.

Fue a incios de abril de 1994 que el músico fue hallado sin vida en su residencia de Seattle y, de acuerdo al informe policial, la causa de muerte fue determinada oficialmente como suicidio por herida de bala, con presencia de heroína y diazepam en su organismo.

Sin embargo, un reportaje de Daily Mail reveló que un grupo privado de científicos forenses -encabezado por Brian Burnett, forense especialista en casos complejos, y la investigadora Michelle Wilkins- estuvo revisando nuevamente los antecedentes del caso y concluyó que la versión oficial de suicidio presenta inconsistencias que no habrían sido abordadas en la investigación original.

"Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto", afirmó Burnett, asegurando que los elementos revisados apuntan a una posible intervención de terceros en la muerte del músico.

Las inconsistencias que cuestionan la versión oficial

Entre los principales puntos expuestos, Wilkins indicó que la cantidad de heroína detectada en el organismo del cantante "habría sido letal de forma casi inmediata", lo que, a su juicio, habría impedido que pudiera manipular el arma posteriormente.

"El nivel de droga encontrado supera ampliamente lo que una persona podría tolerar manteniendo coordinación motora", señalaron en el documento, planteando que Cobain pudo haber sido forzado a consumir la sustancia hasta quedar inconsciente.

Asimismo, el informe sostiene que los daños observados en el cerebro y el hígado, junto con signos de hipoxia en los órganos, no serían compatibles con una muerte instantánea por herida de bala, sino con una sobredosis prolongada previa.

En cuanto a la escena del hallazgo, los especialistas cuestionaron la disposición de los elementos, describiéndola como "coreografiada", con el arma y los cartuchos ubicados de una manera que reforzaría la hipótesis de suicidio.

Otro de los aspectos analizados fue la nota atribuida a Cobain, la cual, según el informe, contiene fragmentos que "no encajan con una despedida clásica", lo que plantea dudas sobre su interpretación en el contexto de un suicidio.

Finalmente, la revisión también apunta a la ausencia de huellas claras en el arma y a la posición del cuerpo, elementos que, de acuerdo con los especialistas, ameritan al menos una reclasificación del caso como muerte indeterminada.

A partir de estos antecedentes, el equipo investigador solicitó formalmente la reapertura del caso ante las autoridades de Seattle, petición que hasta ahora ha sido rechazada al no considerarse la existencia de pruebas nuevas y concluyentes.