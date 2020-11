Red Salas de Teatro acusa "falta de empatía y nula voluntad" de la ministra Consuelo Valdés

Luego de las palabras de la ministra Consuelo Valdés sobre el presupuesto en cultura, la Red Salas de Teatro publicó una carta en la que rechazan los dichos de la autoridad y piden apoyo para el sector.

Valdés aseguró semanas atrás que el bajo presupuesto se debe a que "un peso que se coloca en Cultura se deja de colocar en la necesidad de los ciudadanos", lo que motivó diversas reacciones.

"La cultura no es un bien suntuario, es parte fundamental del desarrollo y la identidad del país, es un derecho, un bien público que debe ser resguardado, por lo que no podemos quedarnos en silencio cuando la Ministra que debe proteger al sector no sólo no tiene la voluntad política de hacerlo, sino que actúa en desmedro del mismo", dijo Verónica Tapia, presidenta de la asociación gremial.

La carta también menciona que durante estos meses de incertidumbre se han visto agudizados por la falta de empatía y la nula voluntad política del Ministerio y el Gobierno frente al sector, donde además los fondos de emergencia asignados fueron entregados mediante concurso.

"Las y los trabajadores de la cultura no somos ciudadanos de segunda categoría y el apoyo es deber fundamental del Estado para la sobrevivencia de la cultura de un país", agregó Tapia.

La Red de Salas de Teatro afirmó que en las 24 salas que la conforman, el total de pérdidas por venta de entradas supera los 2.000 millones de pesos con más de tres mil funciones suspendidas, afectando a todo el ecosistema de las artes escénicas.

Esta carta de la Red se suma al rechazo de representantes de los espectáculos que también afirmaron que los dichos de Valdés "son una mala señal".