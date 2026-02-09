Hugo Catrileo se proclamó como ganador de Run and Sand 2026

Con una gran concurrencia y un escenario privilegiado, el Run and Sand 2026 se desarrolló con éxito en La Serena: reunió a más de 1.200 corredores en una jornada que combinó deporte, sustentabilidad y vida al aire libre en el borde costero.

La competencia se realizó el sábado 7 de febrero en la Avenida del Mar, en pleno período estival, ofreciendo un panorama distinto tanto para residentes como para los turistas que visitan la Región de Coquimbo. Hubo más de dos mil personas en el evento, entre competidores, acompañantes y público.

El evento contempló distancias de 21K, 10K y 5K. El gran ganador del mediomaratón fue el atleta olímpico Hugo Catrileo, quien cruzó la meta en una hora y 12 minutos tras competir por segundo año consecutivo con el coquimbano Sebastián Marzal (segundo lugar, con 01:14:10).

En damas, Katherine Varas se llevó el primer lugar, tras registrar una hora y 40 minutos.

Felipe Silva (36:40) y Valentine Pastene (49:01) se quedaron con los 10K en varones y damas respectivamente, mientras que Pedro Zepeda (16:30) y Martina Prado (21:33) triunfaron en los 5K.

La largada se llevó a cabo en el icónico Faro Monumental, con un recorrido frente al mar que se extendió desde el atardecer hasta la noche. Fue una experiencia marcada por la arena, la brisa marina, la puesta de sol y el paisaje nocturno.

La próxima fecha del Run and Sand será el 22 de febrero, en la playa de Cachagua, en Zapallar, con distancias de 3K y 6K.