Vuelve El Paso Austral 2026: Uno de los desafíos con más historia del continente

Este 27 y 28 de febrero regresa El Paso Austral 2026, uno de los desafíos con más historia del continente. La icónica carrera de montaña invita a los corredores a cruzar la Cordillera de los Andes a través del histórico Paso de los Vuriloches, uno de los más antiguos de América.

El Paso Austral no es solo una competencia; es un desafío trasandino único en nuestro país. En su 4ª edición, el evento llevará a los participantes a través de glaciares, bosques milenarios, selva valdiviana y paisajes que conectan la imponente geografía patagónica.

El evento contará con cuatro distancias: 10K, 25K, 50K y 70K. Las cuales están diseñadas para atletas de diferentes niveles, pero con un denominador común: vivir una experiencia única en medio de algunos de los paisajes más sorprendentes de Sudamérica. Además, esta es la única carrera de Trail Running Chilena que cruza la Cordillera de los Andes.

Por un lado, las categorías ultra (50K y 70K) saldrán desde Río Blanco-Lago de Todos los Santos (Chile) y Pampa Linda, Bariloche (Argentina) respectivamente. Esta última, será la única categoría que cruzará la cordillera. Por otro lado, las categorías de 10K y 25K saldrán desde Ralún, Laguna Cayuté (Chile). Todas las rutas finalizan en Ralún, con un entorno escénico que marca un cierre inolvidable para cada corredor.

Este año, la competencia tendrá la participación de tres importantes embajadores de la marca: Aida Sophie, que se convirtió en la primera mujer en terminar el Stubai High Trail en menos de 24 horas, completándolo en 19h16'11'', Moisés Jiménez y Anne Bouchard.

Según la distancia, los participantes deberán cumplir con exigencias específicas. En los 70K, será obligatorio presentar documento de identidad o pasaporte para el cruce fronterizo, además de portar elementos técnicos como luz frontal, silbato, hidratación, botiquín, manta térmica y equipamiento para enfrentar condiciones climáticas extremas.

Las inscripciones para 10K, 25K y 50K ya están disponibles en el sitio oficial. Para la distancia 70K, el proceso considera cupos limitados, preinscripción y acreditación de experiencia competitiva acorde a la exigencia del recorrido.

Para más información visita elpasoaustral.com y el Instagram @elpasoaustraltrail. Para ir siguiendo el evento y novedades, revisa @thenorthfacechile.