Antonelli superó a los McLaren para llevarse la victoria en el GP de Miami

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la Fórmula 1, conquistó el Gran Premio de Miami disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium.

El joven corredor de 19 años logró su tercera victoria en la F1, siendo todas de manera consecutiva, y fortaleció su liderato en el Mundial de Pilotos al ganar por delante de los dos McLaren; el inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri.

La conquista del italiano, quien salió desde la "pole" en una carrera retrasada una hora por la lluvia en Florida, amargó a la escudería "papaya", que había hecho el "un-dos" en la prueba al sprint.

El inglés George Russel, compañero escolta de Antonelli, remató cuarto por encima de Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes rebasaron sobre el final a Lewis Hamilton (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) puntuó con el octavo lugar, por delante de los Williams del español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albon.

Respecto a otros latinoamericanos, Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó 12° luego de un sprint donde fue descalificado. El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) acabó 16°.

Para la próxima parada del calendario Antonelli llegará con 100 puntos, 20 más que Russell, mientras Mercedes totaliza 180 unidades, sacándole 68 a Ferrari en la tabla del campeonato de constructores.

La quinta fecha de la F1 será Gran Premio, el de Canadá, que se disputará el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.