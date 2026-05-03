Víctimas acusan "falta de compromiso del Gobierno" por renuncias en Comisión de Verdad y Niñez

Víctimas del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) manifestaron su preocupación por la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez y acusaron "falta de compromiso" del Gobierno para garantizar condiciones que permitan continuar con el proceso de escucha de los sobrevivientes.

A través de un comunicado, la Red de Sobrevivientes calificó las salidas como "un duro golpe para un proceso que buscaba avanzar en verdad, justicia y reparación para quienes fuimos vulnerados siendo niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado tutelar del Estado".

"Esta situación es el resultado de la falta de compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast para asegurar condiciones mínimas que permitan continuar con el proceso de escucha a las y los sobrevivientes. A pesar de los esfuerzos por establecer un diálogo, no existieron garantías reales para sostener un trabajo serio, digno y responsable", fustigó.

La misiva sostiene que la entrega de un testimonio "no es un trámite. No es algo que se pueda 'tomar' sin preparación ni acompañamiento. Implica revivir experiencias profundamente dolorosas, y por lo mismo requiere equipos especializados, presencia en los territorios y un compromiso institucional que hoy está siendo debilitado".

"El desmantelamiento de los equipos regionales y la precarización del proceso dan cuenta de una decisión política que pone en riesgo el sentido mismo de la Comisión. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast está transformando un espacio de reparación en un procedimiento vacío, donde lo importante parece ser cumplir, y no escuchar de verdad", agrega.

Finalmente, las víctimas hicieron un "llamado urgente" al Ejecutivo para "retomar un diálogo real, con voluntad política y con medidas concretas que respeten el mandato original de la Comisión: esclarecer las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en el Sename y organismos colaboradores. No aceptaremos una comisión reducida a cifras".