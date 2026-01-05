"Checo" Pérez arremetió contra Red Bull y su excomapañero Max Verstappen

El piloto mexicano Sergio Pérez señaló en el podcast "Cracks" que ser compañero de Max Verstappen es el peor trabajo de la Fórmula 1, declaraciones que sorprendieron debido a la buena relación que tienen ambos pilotos.

Pérez, afirmó que Christian Horner, exdirector de Red Bull, le dejó en claro que la prioridad era Verstappen.

"La primera vez que me siento con Christian me dice 'vamos a correr con dos bólidos porque tenemos que correr con dos bólidos, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento", comentó el piloto.

"Checo" aclaró que las principales dificultades en su paso por Red Bull era el tenso ambiente que se formaba si alguien era más rápido que el neerlandés.

Para esta nueva temporada, el mexicano será parte de la escudería Cadillac, que debutará en el circuito.