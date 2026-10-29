FIA reveló que Pierre Gasly recibió 13 mil amenazas de muerte tras polémico cruce con Colapinto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) encendió las alarmas sobre el grave nivel de hostigamiento digital en el automovilismo de élite, luego de que su presidente, Mohammed Ben Sulayem, revelara que el piloto galo de Alpine, Pierre Gasly, fuera blanco de 13.000 amenazas de muerte en redes sociales tras un cruce en pista con el argentino Franco Colapinto.

Pese a que el incidente deportivo ocurrió hace más de un mes durante el Gran Premio de España —cuando el europeo se negó a ceder su posición en favor del corredor sudamericano en el último giro—, el caso continúa generando un fuerte debate por el descontrol del acoso virtual en la categoría reina.

En entrevista con el medio especializado The Drive, el timonel del organismo rector del deporte motor expuso los crudos números de la agresión que sufrió el competidor de Alpine para concientizar sobre el problema.

"Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos", advirtió con preocupación Ben Sulayem, haciendo un llamado a las plataformas digitales y a la comunidad del automovilismo para frenar este tipo de conductas delictivas.

La desmedida reacción de los fanáticos ya había motivado en su momento comunicados oficiales de condena por parte de la escudería Alpine, además de un video publicado por el propio Franco Colapinto en el que pidió expresamente detener los ataques personales y la violencia cibernética hacia sus colegas de parrilla.