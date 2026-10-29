Delincuencia costó a Chile US$10.540 millones en 2025, según Clapes UC

El costo de la delincuencia en Chile alcanzó los 10.540 millones de dólares durante 2025, equivalente al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB), según un estudio de Clapes UC que advierte un aumento sostenido de los recursos destinados a prevenir y enfrentar delitos desde 2013.

De acuerdo con el informe, 6.327 millones de dólares, cerca del 60% del costo total, correspondieron a gastos de anticipación del delito, que incluyen medidas como la contratación de guardias, alarmas y otros sistemas de seguridad.

Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior al registrado en 2013, mientras que el costo total de la delincuencia pasó de representar el 1,99% del PIB ese año al 3,03% en 2025.

El director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández, advirtió sobre el creciente desembolso que realizan los privados para protegerse de la delincuencia. "La seguridad es un bien público que lo debe proveer el Estado. Entonces lo que hemos observado es que ha habido un gran aumento en el gasto que realiza el sector privado producto de sentirse muy inseguro y que está gastando en anticipación al delito", señaló.

"Vemos mucho gasto en medidas preventivas, y eso es privatizar la seguridad", agregó Hernández.

Gobierno apunta a mayor inversión en seguridad

En la presentación del estudio participó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien defendió la decisión del Ejecutivo de aumentar los recursos destinados a seguridad.

"Ya que hablamos de costo y cómo el Estado no se ponía a tono y cómo el Estado se iba quedando atrás en la inversión en seguridad y se le cargaba al privado esto, bueno, nosotros hemos decidido empezar a cambiar eso", sostuvo el secretario de Estado.

El presupuesto destinado a seguridad contempla un aumento total del 9,5%, con incrementos del 9,9% para la Policía de Investigaciones (PDI) y del 19,4% para Gendarmería.

Tohá llama a considerar los resultados

En el seminario también participó la exministra del Interior Carolina Tohá, quien llamó a evaluar los avances alcanzados en materia de seguridad.

"A mí me parece que en Chile hay mucho que mejorar, mucho que aprender, pero el esfuerzo que ha hecho el país, tanto el sector privado como el sector público, ha ido obteniendo algunos resultados. Aquí las tendencias peores en que llegamos a estar el año 22 se han logrado frenar muchas de ellas", sostuvo.

La exsecretaria de Estado también planteó la necesidad de considerar la experiencia internacional, "hay países que se han desvivido, han gastado lo que no tienen, han pasado a llevar todos los estándares democráticos y no han mejorado en nada", afirmó.

El estudio de Clapes UC también advierte que las estimaciones no incorporan factores como los daños psicológicos ni los cambios de conducta de las personas por temor a ser víctimas de delitos, por lo que existen consecuencias que no quedan reflejadas en el cálculo económico.