Hamilton firmó la "pole position" y Antonelli saldrá cuarto en el GP de México en la F1

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón de la Fórmula 1, arrancará primero este domingo en el Gran Premio de México, la decimonovena carrera del Mundial, que se disputará en Autódromo Hermanos Rodríguez, y en donde el italiano Andrea Kimi Anotelli (Mercedes), saldrá en el cuarto lugar, con la intención de sellar el título.

Hamilton, de 41 años, firmó su "pole position" número 105 en su historial en la F1, la primera de este año, al dominar la clasificación con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 514 milésimas en la pista mexicana de 4.304 metros.

En segundo lugar saldrá su compatriota George Russell (Mercedes), quien quedó a solo nueve milésimas de Hamilton.

Antonelli, de 20 años, lidera con 123 puntos de ventaja sobre Russell y con 124 sobre Hamilton en la tabla de la Fórmula 1, y le basta con ser noveno este domingo para sellar matemáticamente el título.

También le sirve ser décimo, si Russel no gana, o incluso no puntuar, si Russell y Hamilton no logran el triunfo en México.

En la qualy, el oriundo de Bolonia marcó el quinto tiempo de la Q3, pero avanzó un puesto por la sanción del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien había terminado cuarto; y saldrá desde la segunda fila al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la cronometrada principal.

'Mad Max' lo hará desde la tercera hilera, en la que lo acompañará el inglés Lando Norris (McLaren).

El francés Isack Hadjar (Red Bull) saldrá séptimo, con el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) completando la cuarta fila. Por detrás de ellos, desde la quinta, arrancarán el neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine).

El Gran Premio de México arrancará este domingo a las 17:00 horas (20:00 GMT).