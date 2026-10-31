Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.5°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez jugó todo el partido en empate de CF Montreal ante New York City FC en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del chileno evitó la derrota en el último minuto en el Citi Field.

Alexis Sánchez jugó todo el partido en empate de CF Montreal ante New York City FC en la MLS
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

CF Montreal, con el atacante nacional Alexis Sánchez como titular y disputando todo el encuentro, consiguió un tardío 1-1 frente a New York City FC en el Citi Field de Queens, por la penúltima jornada de la fase regular de la MLS.

En una primera mitad áspera, el tocopillano vio la tarjeta amarilla (29'). Posteriormente, el conjunto local capitalizó una desatención defensiva para abrir la cuenta mediante un disparo rasante de Andrés Perea (41').

De cara al segundo tiempo, Sánchez generó peligro con un remate atajado por Matt Freese (53') y habilitaciones que no lograron concretar Olger Escobar (69') ni Wiki Carmona (86').

La insistencia forastera encontró premio en los pasajes finales, momento en que el recién ingresado Daniel Ríos capturó un pase de Luca Petrasso y decretó la paridad definitiva (90+1').

Con esta igualdad, Montreal alcanzó 26 unidades y extendió a siete sus compromisos oficiales sin ganar, por lo que buscará despedir la temporada con un triunfo cuando reciba a Vancouver Whitecaps el 7 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada