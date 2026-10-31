Alexis Sánchez jugó todo el partido en empate de CF Montreal ante New York City FC en la MLS

CF Montreal, con el atacante nacional Alexis Sánchez como titular y disputando todo el encuentro, consiguió un tardío 1-1 frente a New York City FC en el Citi Field de Queens, por la penúltima jornada de la fase regular de la MLS.

En una primera mitad áspera, el tocopillano vio la tarjeta amarilla (29'). Posteriormente, el conjunto local capitalizó una desatención defensiva para abrir la cuenta mediante un disparo rasante de Andrés Perea (41').

De cara al segundo tiempo, Sánchez generó peligro con un remate atajado por Matt Freese (53') y habilitaciones que no lograron concretar Olger Escobar (69') ni Wiki Carmona (86').

La insistencia forastera encontró premio en los pasajes finales, momento en que el recién ingresado Daniel Ríos capturó un pase de Luca Petrasso y decretó la paridad definitiva (90+1').

Con esta igualdad, Montreal alcanzó 26 unidades y extendió a siete sus compromisos oficiales sin ganar, por lo que buscará despedir la temporada con un triunfo cuando reciba a Vancouver Whitecaps el 7 de noviembre.