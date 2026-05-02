Kimi Antonelli saldrá primero en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1, que se disputará en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium.

Antonelli, líder del campeonato, logró la tercera pole de su carrera y la tercera de la temporada tras marcar un tiempo de 1'27"998 en la Q3, superando por 166 milésimas al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien largará segundo.

El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, partirá tercero, mientras el inglés Lando Norris, ganador de la prueba sprint, arrancará cuarto. La tercera fila será para George Russell, de Mercedes, y Lewis Hamilton, de Ferrari.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, largará octavo, junto al australiano Oscar Piastri, de McLaren, séptimo en la clasificación. Los franceses Isack Hadjar, de Red Bull, y Pierre Gasly, compañero de Colapinto, completarán la quinta fila.