Kast donó el 20% de su sueldo a fundaciones, pero mantuvo en reserva sus nombres

El Presidente Jose Antonio Kast donó el 20 por ciento de su sueldo a tres fundaciones, en línea con su la promesa de reducir su remuneración si llegaba a La Moneda.

El Mandatario utilizó el dinero de su primer sueldo desde que asumió el cargo, correspondiente a marzo, según consignó El Mercurio.

Desde el entorno del exrepublicano explicaron que la decisión se trata de una práctica que se mantendrá de forma permanente durante su Administración.

Asimismo, indicaron que existe una "gran lista" de fundaciones consideradas para futuras donaciones, las que irían rotando de manera mensual para ampliar el alcance del beneficio.

De momento, el equipo presidencial decidió mantener bajo reserva el nombre de las tres primeras organizaciones que recibieron la ayuda.

Señal de austeridad

Cercanos al jefe de Estado comentaron al citado medio que, en el contexto económico actual, era relevante dar una señal de austeridad durante el inicio del Gobierno.

En ese contexto, señalaron que se buscó diferentes fórmulas que permitieran reducir la remuneración mensual que recibe Kast como Presidente.

Sin embargo, recalcaron que el Mandatario no puede recibir un sueldo menor al establecido por ley para el cargo, lo que motivó a implementar una alternativa distinta: donar parte de su remuneración.