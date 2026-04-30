Exdelantero de Colo Colo fue detenido por millonaria deuda de pensión alimenticia

El exfutbolista paraguayo Cristian Bogado, quien tuviera una destacada trayectoria en el fútbol chileno vistiendo las camisetas de Colo Colo, Deportes Iquique y Audax Italiano, fue detenido en las últimas horas en su país natal debido a una millonaria deuda por pensión de alimentos.

Según informaron medios locales y la Policía Nacional de Paraguay, el "Torito" fue aprehendido en plena vía pública en la ciudad de Ñemby, luego de que un patrullaje preventivo confirmara que sobre él pesaba una orden de captura vigente por el incumplimiento del deber legal de asistencia alimentaria.

Tras su detención, Bogado fue trasladado a la Séptima Comisaría de Ñemby, donde permaneció recluido por varias horas.

La situación judicial del exatacante comenzó a destrabarse luego de que su defensa legal se comprometiera formalmente ante las autoridades a saldar la deuda pendiente. El monto de la morosidad asciende a los 170 millones de guaraníes, lo que equivale aproximadamente a 24 millones de pesos chilenos.

Cabe recordar que Cristian Bogado dejó una huella importante en Chile, especialmente en el cuadro "albo" (donde fue campeón en 2009) y en los "Dragones Celestes", donde es recordado como uno de los goleadores extranjeros más relevantes de la última década.