Piastri se impuso los Mercedes en la segunda práctica libre en Australia

El australiano Oscar Piastri marcó ante su público el mejor tiempo en la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, carrera que abrirá el calendario 2026 de la Fórmula 1

El piloto de McLaren marcó un tiempo de 1:19.729, superando a los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli (+214) y George Russell (+320) en el trazado de Albert Park, en Melbourne.

El piloto oceánico mantuvo el pulso con respecto a los bólidos de Brackley, a diferencia de su compañero y vigente campeón , Lando Norris, que no pasó de la séptima plaza (+1.065) .

Fue una accidentada sesión, con un cambio de alerón delantero para Russell por un choque en la salida con Arvid Lindblad (Racing Bulls), una bandera amarilla por problemas de velocidad de Franco Colapinto (Alpine) y la retirada inesperada del Red Bull de Max Verstappen tras la primera vuelta, aunque volviendo poco después. También se dio el regreso del mexicano Sergio "Checo" Pérez a la F1 (Cadillac), pero con bandera amarilla.

Por su parte, los Ferrari -que habían dominado en la primera sesión- se mantuvieron en un segundo escalón, con el británico Lewis Hamilton firmando el cuarto mejor crono (+321) y el monegasco Charles Leclerc, primero en la P1, en el quinto escaño (+562).

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue de menos a más en un ajetreado entrenamiento en el que alcanzó el sexto tiempo (+637).

Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) apenas pudo colarse en la 14ª plaza (+1.939), aunque tuvo una mejor jornada que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que fue 18º de la práctica a 2.890s.

El tercer y último libre se realizará este viernes 6 de marzo a las 22:30 horas de Chile (00:30 GMT), mientras la clasificatoria tendrá lugar, en horario de nuestro país, a las 02:00 horas del sábado 7.

En tanto, la carrera se desarrollará el domingo 8 a las 01:00 horas de Chile continental (04:00 GMT).