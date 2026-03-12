Verstappen ironizó con el nuevo reglamento de la Fórmula 1: Estoy practicando con Mario Kart

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen ironizó sobre el nuevo reglamento técnico de la categoría y afirmó que, en lugar de utilizar el simulador para adaptarse, prefiere jugar con su Nintendo Switch.

Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de China mencionó que: "Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y sí, estoy practicando un poco con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien, el caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy en ello".

A pesar de estas críticas, el tetracampeón mundial de Fórmula 1, declaró que no quiere abandonar la competición y que "espero que (la situación) mejore. He hablado con la F1 y la FIA y creo que estamos trabajando para conseguir algo que, ojalá, haga que todo vaya a mejor".