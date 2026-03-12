Kast evalúa indultos a uniformados condenados tras el estallido social

El Presidente José Antonio Kast dio que está en evaluación la posibilidad de indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

En conversación con 24 Horas, tras asumir la jefatura de Estado este 11 de marzo, el Mandatario marcó una clara distancia entre la discusión legislativa referente al proyecto de conmutación de penas para reos de avanzada edad y su facultad presidencial de indultar.

Respecto a esto último, Kast enfatizó que "hay personas que salieron dañadas físicamente, personas que salieron indemnizadas, y personas que terminaron presas sin haberse levantado ese día diciendo 'yo voy a realizar una acción para dañar a alguien'. Y esos son carabineros, militares, Fuerzas Armadas, policías. Creo que eso tiene que tener una mirada distinta".

Al ser consultado sobre si esta postura implica la entrega de indultos directos, el Jefe de Estado reveló que su administración ya inició el trabajo técnico: "Estamos estudiando todos los casos, de todas las personas que fueron llamadas a defender la patria y se encontraron con una situación que nadie se imaginó".

Finalmente, aunque evitó mencionar nombres, Kast reconoció que "estamos estudiando una serie de casos que han sido mediáticamente conocidos y requieren, a nuestro juicio, un análisis profundo, enfocado en recuperar la paz y trabajar también el concepto del perdón".

Y sobre el mismo tema, en Canal 13 apuntó que "la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar".