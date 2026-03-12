EE.UU. autorizó temporalmente la compra de petróleo ruso para contener alza de precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X, y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia, aunque esto no representará un beneficio significativo para ese país.

Bessent detalló que las exenciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estará vigente únicamente hasta el 11 de abril.

La nueva medida del gobierno del presidente, Donald Trump, llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.

La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a la India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días, pero ahora extiende la medida de forma global, en medio de una creciente inquietud ante la disrupción de las cadenas de suministro de crudo y gas.

Trump aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

La subida de los precios del petróleo y gas hace más competitivos a los productores de tipos de hidrocarburos de más difícil extracción, como los productores de fractura hidráulica o arenas bituminosas de EE.UU. y Canadá.