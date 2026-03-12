Rodrigo Rojas Vade está en riesgo vital: Investigan posible secuestro y golpiza

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade se encuentra en riesgo vital luego de ser hallado maniatado, inconsciente y con lesiones en su cabeza a un costado de la Ruta 78, hecho que la PDI investiga como un posible secuestro.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 59, cerca de Melipilla, donde transeúntes alertaron a Carabineros sobre la presencia de un hombre maniatado junto a un vehículo abandonado.

Según información preliminar, Rojas Vade presentaba múltiples lesiones en la cabeza y algunas consignas políticas escritas en sus brazos al momento de ser encontrado. También se reportó que su cuerpo fue rociado con un líquido acelerante.

"Producto de esos antecedentes, se está trabajando en conjunto al equipo ECOH y el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI respecto a la dinámica de estos hechos", informó el subprefecto Hassel Barrientos de la PDI, de la Brigada Investigadora de Secuestros (BIPE).

"En estos momentos nos encontramos específicamente abocados a reconstruir las últimas horas desde la salida de su domicilio, alrededor de las 22:00 horas, hasta el lugar del hallazgo, que está siendo periciado en estos momentos", agregó el detective.

El vehículo en el que se desplazaba, propiedad de su hermana, era utilizado habitualmente por Vade para trabajar en aplicaciones de transporte, aunque se descartó -en primera instancia- que estuviera prestando servicios al momento del presunto ataque.

Testigos en la zona reportaron la presencia de una camioneta que huyó a alta velocidad tras el incidente.

Gobierno: "Condenamos lo que ha sufrido Rojas Vade"

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, informó que el Gobierno está "evaluando con los equipos la situación. Nosotros condenamos seriamente, con mucha fuerza, lo que ha sufrido Rojas Vade".

"Esperamos que la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables. Condenar el hecho y nuevamente solidarizar tanto con él como con su familia", agregó.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Rojas Vade fue trasladado inicialmente al Hospital de Melipilla y, posteriormente, derivado de urgencia al Hospital San Juan de Dios en la comuna de Santiago debido al empeoramiento de su salud, informó el Ministerio Público.