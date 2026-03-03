Puedo sentir los misiles desde mi ventana: Ziomara Morrison relató sus horas difíciles en Israel

La seleccionada nacional de baloncesto Ziomara Morrison relató la crítica situación que atraviesa en Jerusalén debido al conflicto entre Israel e Irán. La deportista chilena, quien se unió a las filas de Hapoel Lev Jerusalem en septiembre, confirmó que el club suspendió todas sus actividades y trabaja junto al director de la liga para evacuar a los jugadores extranjeros de forma rápida y segura.

En declaraciones a LUN, la exfigura de San Antonio Stars de la WNBA describió cómo vive bajo la constante amenaza de bombardeos. "El sábado me despertaron las primeras alarmas a las 08:30 de la mañana. La segunda alarma fue súper fuerte, uno escucha el impacto de los misiles. De hecho, desde mi ventana se siente la vibración de energía de varios de ellos. Es bastante aterrador", aseguró la basquetbolista de 37 años.

La deportista chilena indicó que utiliza herramientas psicológicas para mantener la calma mientras espera las instrucciones oficiales para abandonar Israel. Según explicó Ziomara Morrison, el protocolo de seguridad en Jerusalén incluye una aplicación móvil que advierte sobre los ataques antes de que suenen las sirenas: "Generalmente, suena como 10 ó 15 minutos antes. Después viene la otra, una sirena, donde tienes un minuto y medio para entrar a la sala de seguridad".

"Es una sociedad que está acostumbrada a la guerra. Salí un rato a buscar mis zapatillas al gimnasio, que está a dos miuntos de mi edificio. Veía que toda la gente hacía su vida normal como si nada, mientras yo tirito cada segundo que estoy fuera de casa", añadió.

Sobre su plan inmediato, la jugadora reveló que la intención es salir por vía terrestre debido a la inestabilidad de los vuelos comerciales. "Se decidió que nos vamos a ir por tierra, pero me dijeron que no puedo dar detalles por ahora. Nos vamos por tierra a un aeropuerto y de ahí iremos a otro país de Europa para salir de la zona de peligro", puntualizó.

Finalmente, la máxima referente del baloncesto femenino nacional manifestó su rechazo a las acciones bélicas que interrumpieron su carrera en Israel. "Me parece loquísimo que en el 2026 sigamos matándonos los unos a los otros. Es terrible", sentenció Ziomara Morrison, quien se mantiene a la espera de concretar su evacuación definitiva en las próximas horas.