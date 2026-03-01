Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Hincha de Colo Colo falleció tras emboscada a balazos de seguidores de la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El incidente ocurrió en la intersección de General Bonilla con El Salitre, donde una caravana de seguidores "albos" fue atacada a disparos.

Hincha de Colo Colo falleció tras emboscada a balazos de seguidores de la U
Un seguidor de Colo Colo falleció este domingo tras recibir un impacto de bala durante un enfrentamiento con presuntos hinchas de Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel, Santiago. El deceso se produjo en la Clínica Bicentenario, mientras que otra persona resultó herida por arma de fuego y fue trasladada hasta el Hospital "Félix Bulnes".

El hecho se registró en la intersección de las calles General Bonilla y El Salitre. Según información de Cooperativa, de acuerdo al reporte preliminar de Carabineros, un grupo de simpatizantes de Colo Colo se dirigía hacia el Estadio Monumental en caravana cuando fue interceptado por barristas rivales, quienes abrieron fuego contra los vehículos en movimiento.

La policía uniformada  detuvo a dos hombres tras el suceso. Ambos sujetos vestían camisetas de Universidad de Chile al momento de su captura y quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su participación.

Tras confirmarse la muerte del hincha, se registraron incidentes menores en las afueras de la Clínica Bicentenario, donde otros seguidores de Colo Colo se congregaron al conocer la noticia. 

