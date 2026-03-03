Kast ratifica quiebre con Boric: "No confiamos en la información que se nos está entregando"

En una declaración que marca un quiebre sin precedentes en la transición política chilena, el presidente electo José Antonio Kast anunció este mediodía la suspensión inmediata del proceso de traspaso de mando con el gobierno del mandatario Gabriel Boric.

La decisión se tomó tras una "frustrada" reunión en La Moneda, donde Kast solicitó aclaraciones sobre declaraciones públicas del mandatario saliente.

Kast enfatizó que "le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando".

Según el presidente electo, las reuniones bilaterales entre ministros no han servido para transparentar temas críticos de Estado.

Sobre la discusión por el proyecto chino de cable submarino, Kast dijo que "se ha dado en estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría es enunciar".

Kast dijo que el 18 de febrero recibió "una llamada del presidente concordada a través de nuestros jefes de gabinete. Como siempre se lo señalé al presidente, ya que los estilos de manejar las relaciones son algo distintos -él tiene siempre un llamado directo y personal a cada una de las autoridades, yo trato de ir priorizando de una manera distinta el accionar del día- y a través de su jefa de gabinete se contacta con mi jefa de gabinete, acordamos el horario para conversar".

Al final de la conversación, añadió Kast, "me enuncia una situación compleja respecto de lo que es el denominado 'cable' y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él, y al parecer otras autoridades que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos".

