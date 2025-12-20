Los Leones de Quilpué se coronó campeón de la LNB tras vencer a Valdivia

Con un abultado marcador de 85-50, Colegio Los Leones de Quilpué se alzó como flamante campeón de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), con el fin de su llave final contra Club Deportivo Valdivia en el Coliseo "Antonio Azurmendy".

El equipo de la región de Los Ríos había logrado llevar la definición al cuarto partido, pero los quilpueinos golpearon fuerte para zanjar el enfrentamiento al mejor de cinco duelos.

Si bien el primer y último cuarto terminaron igualados, el segundo y tercer periodo marcaron la amplia cosecha para los de la región de Valparaíso. Kiandre Gaddy tomó la batuta con 24 puntos, siete rebotes y tres asistencias.

Así, el trofeo de la Temporada Transición decretó el segundo título de Colegio Los Leones de Quilpué, sumándose al conseguido en 2024.

La Municipalidad de Quilpué dispuso una pantalla gigante en la Plaza "Eugenio Rengifo", ubicada frente a la estación de trenes, para seguir el compromios y, a la postre, celebrar la victoria.