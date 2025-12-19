Valdivia estiró la definición de la LNB tras vencer a Los Leones de Quilpué
El conjunto sureño tendrá la opción de buscar la igualdad en la serie.
Club Deportivo Valdivia se hizo fuerte de local en el Coliseo "Antonio Azurmendy" y venció por un reñido 58-56 a Los Leones de Quilpué, resultado que extendió la definición por el título de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).
La escuadra de la región de Valparaíso estaba a un triunfo de ganar la serie al mejor de cinco partidos y conquistar el campeonato, pero el elenco sureño despertó con Lenell Henry y sus 21 puntos a la cabeza.
Sin embargo, la contienda fue muy dura. Valdivia cayó en el primer periodo, aunque logró remontar en el segundo cuarto y sostuvo su corta ventaja en los últimos dos.
De esta manera, Valdivia tendrá la posibilidad de buscar un triunfo para igualar la llave y enviar todo a un último quinto partido.
El "game 4" se disputará este sábado 20 de diciembre, también en Valdivia, a las 20:30 horas.