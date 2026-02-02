Entrenador de la Roja de baloncesto y las Clasificatorias: Tenemos que hacer sentir la localía

Tras perder los dos primeros partidos ante Brasil en noviembre de 2025, este 27 de febrero y 2 de marzo la selección chilena adulta de básquetbol enfrentará a Colombia y Venezuela por la segunda ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 en Qatar.

El entrenador de La Roja de baloncesto, Juan Manuel Córdoba, ya planifica estos dos juegos que son claves para las aspiraciones de Chile.

"Estamos entrando en tierra derecha de cara a los dos partidos de local que nos tocan frente a Colombia el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo con Venezuela. Cada partido es una final y vamos a jugar en casa y esos puntos tienen que quedar en casa. Tenemos que hacer sentir la localía, pero fundamentalmente jugar un buen básquetbol que es lo que queremos y que nos puede ayudar a quedarnos con la victoria", comentó.

"Sabemos que hay mucha gente de Valdivia que irá a los partidos, también gente del sur y gente de muchos lugares del país, ya que esta selección ha enamorado al hincha. Sabemos que son dos partidos muy difíciles, pero el hincha tiene la tranquilidad de que este equipo lo va a dejar todo por ganar", declaró.

Finalmente, Córdoba recalcó la importancia del público. "El público es muy importante. Sabemos que nos van a apoyar los 40 minutos. Es lo que necesitamos", concluyó.

Ambos encuentros se jugarán en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia.