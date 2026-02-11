¿Dónde y cuándo ver el Partido de las Estrellas de la NBA?

La NBA se prepara para uno de los eventos más esperados del año con la celebración del Fin de Semana de Estrellas 2026, evento que tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Los fanáticos podrán disfrutar un fin de semana repleto de acción a partir del viernes 13 de febrero con el Rising Stars, donde brillará lo mejor del talento joven de la liga.

El sábado 14, el NBA All-Star Saturday reunirá las habilidades de los máximos exponentes de la liga en los tradicionales desafíos de destreza, triples y clavadas.

Finalmente, el domingo 15, el NBA All-Star Game estrenará un nuevo formato de competencia que promete elevar el espectáculo a otro nivel con tres equipos: dos integrados por jugadores estadounidenses y uno conformado por estrellas internacionales, que competirán entre sí en un torneo especial de cuatro partidos.

¿Dónde ver el All-Star 2026?

Todos los eventos del Fin de Semana de Estrellas de la NBA los podrás ver a través de las señales de TNT Sports.

En streaming, además se podrán ver cada uno de los desafíos en HBO Max.