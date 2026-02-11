Partido Socialista: Un no apoyo de Kast a Bachelet en la ONU complejizará las relaciones

A exactamente un mes de asumir el mando, el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, enfrenta su primer nudo crítico en el Congreso. ¿El detonante? El incierto respaldo de la Administración entrante a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas, un factor que el actual oficialismo ya utiliza como termómetro para la futura convivencia legislativa.

Desde el Partido Socialista (PS) lanzaron una dura advertencia: el entendimiento con el nuevo Ejecutivo será "complejo" si se decide no apoyar a la dos veces Mandataria (2006-2010, 2014-2018), cuya inscripción fue oficializada por el Presidente Gabriel Boric y contó con el patrocinio de Brasil y México.

Voces opositoras han señalado que la postulación de Bachelet, en lugar de buscar un consenso unificador, parece favorecer únicamente a la izquierda política del país. En contraste, el oficialismo ha expresado una visión de aprobación y respaldo firme a la propuesta, destacando su vasta trayectoria y su reconocido historial internacional.

"Claramente, el no apoyar a la Presidenta Bachelet va a develar no solo una mezquindad o (va) complejizar las relaciones internas, sino que es una afrenta a quienes entendemos, como la gran mayoría de la ciudadanía, que la Presidenta Bachelet reúne todas las condiciones y características para poder asumir el cargo más importante de un organismo multilateral en el mundo", señaló el reelecto diputado Raúl Leiva (PS) a Cooperativa.

La respuesta de Republicanos: "Lógica del chantaje"

La réplica desde el entorno de Kast fue inmediata. El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, rechazó lo que calificó como una presión indebida, marcando una distancia ideológica frente a las exigencias de la oposición.

"No se puede pasar de la 'lógica de los amarres' a la 'lógica del chantaje'", afirmó el timonel en rueda de prensa.

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar a finales de este año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región inscribieron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; y el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.