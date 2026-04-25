LeBron comandó remontada épica de los Lakers y dejó a los Rockets contra las cuerdas

LeBron James lideró una espectacular remontada de Los Angeles Lakers, que reaccionó en el cierre del tiempo reglamentario, forzó el alargue y derrotó por 112-108 a Houston Rockets como visitante para tomar ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

El cuadro angelino perdía 101-95 con 41 segundos por jugar en el último cuarto, pero logró cambiar el rumbo del partido en un cierre frenético. Una pérdida de Jabari Smith abrió la puerta para la reacción de los Lakers, Marcus Smart sumó tres puntos desde la línea de libres y luego LeBron robó un balón clave antes de conectar el triple que llevó el encuentro a la prórroga.

En el tiempo extra, el golpe anímico terminó siendo decisivo y Houston ya no logró recomponerse. Los Lakers aprovecharon el impulso para cerrar una victoria de enorme valor en el Toyota Center y quedarona un triunfo de avanzar de ronda.

LeBron firmó una planilla de 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias en 45 minutos, en otra actuación determinante a sus 41 años. Además de su peso ofensivo, también destacó en defensa y protagonizó una de las jugadas más llamativas del partido con un alley-oop para su hijo Bronny James.

Ante las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, otros nombres asumieron protagonismo en el elenco californiano. Marcus Smart aportó 21 puntos y 10 asistencias, mientras Rui Hachimura terminó con 22 unidades, 16 de ellas anotadas en el primer cuarto.

En los Rockets, la derrota resultó especialmente dolorosa porque el equipo tuvo el partido en sus manos pese a la baja de Kevin Durant por un esguince en el tobillo izquierdo. Alperen Sengun sumó 33 puntos y 16 rebotes, Amen Thompson añadió 26 puntos y 11 rebotes, y Jabari Smith completó 24 unidades, aunque quedó marcado por la pérdida de balón que abrió la puerta a la remontada rival.

El cuarto partido de la serie se disputará este domingo, nuevamente en Houston, con los Lakers en busca de la barrida y los Rockets obligados a reaccionar para seguir con vida en la postemporada.